Listopad z PlayStation Plus! Mafijne klimaty wśród Obcych

Listopadowa oferta PlayStation Plus prezentuje się następująco:- " Mafia II: Edycja Ostateczna - " Dragon Ball: The Breakers - " Aliens: Fireteam Elite Oferta będzie dostępna od 7 listopada do 5 grudnia, więc jeśli mieliście w planach zagrać w któryś z wymienionych tytułów, teraz jest idealny moment, aby się nimi zainteresować. Co sądzicie o tym zestawieniu? Czy znalazły się w nim gry, które od dłuższego czasu czekają na waszej "kupce wstydu"?Twórcy wielokrotnie nagradzanej gry " Mafia " oraz " Hidden and Dangerous " przedstawiają nową część swej kryminalnej sagi. " Mafia II " to stworzona przy użyciu najnowszej technologii opowieść o mrocznym i bezlitosnym świecie podziemnej przestępczości w Stanach Zjednoczonych połowy ubiegłego stulecia. Rozwijając idee zawarte w bestsellerowym pierwowzorze, który znalazł na świecie ponad 2 miliony nabywców, studio 2K Czech zabierze graczy w dojrzałą i pełną adrenaliny podróż po świecie mafii. Dragon Ball: The Breakers " to asymetryczna gra akcji online 1 na 7, w której grupa siedmiu zwykłych ludzi próbuje przetrwać atak najeźdźcy (rywala z Dragon Ball, np. Cell czy Frizer), który będzie na nich polował i jednocześnie ewoluował. Aliens: Fireteam Elite " to trzecioosobowa gra survivalowa z trybem współpracy osadzona w słynnym uniwersum Obcych. Walcz z hordami różnych typów ksenomorfów, personalizuj postać i wyposażenie oraz rozwijaj się w miarę walki z rosnącym zagrożeniem.