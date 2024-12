"Harry Potter". Wiemy, kiedy ruszą zdjęcia do serialu HBO i ile dzieci wzięło udział w przesłuchaniach

Tysiące dzieci wzięło udział w castingu na Harry'egon, Hermionę i Rona

W czwartek w Londynie na prezentacji Max Showcase pojawili się twórcy serialu stacji HBO Mark Mylod . W trakcie swojego wystąpienia ogłosili, kiedy ruszą zdjęcia.Jak się okazuje, na początek prac na planie nie będzie trzeba długo czekać.Twórcy ujawnili również, ile osób wzięło udział w castingu do ról Harry'ego ! Kogo wybrali twórcy, tego na razie nie ogłoszono. Mylod zadeklarowali także, że. Dlatego do roli Snape'a poszukiwany był 30-latek (grający go w filmach Alan Rickman w momencie premiery " Kamienia Filozoficznego " miał aż 55 lat).Twórcy deklarują również, że serial nie będzie skupiał się wyłącznie na dzieciach. Więcej miejsca dostanie kadra nauczycielska i inne byty HogwartuZ kolei szef HBO Casey Bloys po raz kolejny potwierdzili też, żei że nie ma najmniejszego problemu z pracą z nią.