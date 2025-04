Gwiazda "Bridgertonów" namawia do bojkotu serialu "Harry Potter"

Getty Images © Stuart C. Wilson

"Harry Potter i więzień Azkabanu" w programie Na skróty

Środowe rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego było szeroko komentowane w brytyjskich mediach. Zrównanie prawnej definicji płci z płcią biologiczną w Wielkiej Brytanii oznacza między innymi, że kobiety trans nie będą mógłby korzystać z przestrzeni przeznaczonych wyłącznie dla kobiet (toalety, oddziały szpitalne), a także być częścią żeńskich drużyn sportowych. W obliczu zgodnego z poglądami Rowling rozstrzygnięcia, pisarka w postach oraz komentarzach świętowała decyzję na platformie X. Sposób celebracji wywołał głośny sprzeciw środowisk LGBT oraz ich sprzymierzeńców. W tej grupie znalazła się gwiazda serialu " Bridgertonowie ", Nicola Coughlan Aktorka także okazała swój sprzeciw w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie zamieściła nagłówek artykułu z magazynu The Cut brzmiący: "To nowy upadek J.K. Rowling ". Poniżej nagłówka, aktorka dodała od siebie:Ciężko wyzbyć się wrażenia, że w ostatnich latach działalność J.K. Rowling mocno się zdradykalizowała. Zamiast snuć kolejne opowieści ze świata magii i czarodziejstwa, autorka woli angażować się w ideologiczne spory, nieprzerwanie kręcąc się wokół jednego tematu. Jej zachowanie jest przedmiotem debaty od dłuższego czasu. Z tego względu fani magicznego świata zaczęli zastanawiać się, czy działalność Rowling nie stanie się problemem dla HBO, odpowiedzialnego za produkcję serialowego " Harry'ego Pottera ".Odpowiedź nadciągnęła prędko. Podczas listopadowej konferencji szef HBO Casey Bloys zapewnił, że J.K. Rowling jest bardzo zaangażowana w wybór scenarzystów i reżysera, a jej poglądy w żaden sposób nie wpływają na proces rektutacji.W oficjalnym oświadczeniu stacji czytamy:Przypominamy odcinek programu Na skróty, w którym Łukasz Muszyński opowiada o filmie " Harry Potter i więzień Azkabanu ". Czy widowisko Alfonso Cuaróna to najlepsza odsłona przygód chłopca, który przeżył?