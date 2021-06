A jednak! Spielberg i jego Amblin podpisują umowę z Netflixem

Szok i niedowierzanie. Amblin Entertainment podpisało lukratywny kontrakt z platformą Netflix na produkcję filmów fabularnych. Steven Spielberg , jeden z największych orędowników rozdzielenia podmiotów streamingowych od tradycyjnych dystrybucyjno-producenckich studiów, musiał dostosować się do nowej, post-pandemicznej rzeczywistości. Umowa Amblin z Netflixem obejmie klikanaście filmów na przestrzeni kolejnych lat. Nie będzie kłócić się również z umową, którą Amblin zawarło z Universalem (i która w grudniu ubiegłego roku została przedłużona) - niektóre filmy powstaną dla wytwórni, inne - dla platformy.Choć Amblin dopiero teraz będzie związane z Netfliksem stałym kontraktem, firmy współpracowały już wcześniej - platforma była chociażby dystrybutorem wyprodukowanego przez Amblin i nominowanego do 7 Oscarów dramatu " Proces siódemki z Chicago ". Finansuje też projekt " Maestro - powiedział Spielberg . Myślicie, że to znak czasów i początek nowego trendu w Hollywood?