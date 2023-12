Tom Cruise miał szansę wystąpić jako Zorro. Na pomysł wpadł słynny reżyser. Ostatecznie zagrał Antonio Banderas

Spielberg chciał Cruise'a jako Zorro

Telefon od Cruise'a w sprawie Zorro

W filmie mógł jednak zagrać ktoś zupełnie inny.znany ze współpracy z takimi twórcami jak James Cameron Steven Spielberg . Ten ostatni był producentem filmu o Zorro i to on zaproponował główną rolę Tomowi Cruise'owi . Kandydatami do pozostałych ról byli m.in. Viggo Mortensen Oczywiście, Banderas jest hiszpańskim, a nie meksykańskim aktorem, a Zeta-Jones pochodzi z Walii. Ale chociaż wybór Cruise'a miał marketingowy sens, jego kandydatura do roli Zorro dziwi nawet bardziej - właśnie ze względu na pochodzenie aktora. Tak też uważał ówczesny reżyser projektu. A co myślał o tym sam zainteresowany?, zdradził Mikael Salomon Spielberg jednak zaproponował rolę Cruise'owi , który jakiś czas potem zadzwonił do Salomona . Była to bardzo krótka rozmowa., wspomina Salomon Co ciekawe, z " Maską Zorro " wiąże się jeszcze jedno "a co by było gdyby...". Salomon zdradził bowiem, że sam miał na oku jeszcze innego aktora: