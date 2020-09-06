Sztuczna inteligencja zrekonstruuje "Wspaniałość Ambersonów". Będzie jak wersja Wellesa?

Melodramat rodzinny "Wspaniałość Ambersonów", drugi film Orsona Wellesa, to jeden z najbardziej niesławnych przykładów ingerencji producentów w autorskie dzieło. Wytwórnia RKO Pictures odsunęła reżysera od montażu i 132-minutowy materiał skróciła do 88 minut. Jak podaje portal The Playlist, wkrótce możemy zobaczyć rekonstrukcję. Wszystko dzięki sztucznej inteligencji.
Sztuczna inteligencja zrekonstruuje "Wspaniałość Ambersonów"?
Showrunner – platforma nazywająca siebie "Netfliksem sztucznej inteligencji" – zamierza zrekonstruować 43 minuty materiału wyciętego z wersji reżyserskiej "Wspaniałości Ambersonów
". O planach tych opowiedział Edward Saatchi, prezes firmy. W wywiadzie dla CNBC określił dzieło Wellesa
jako zrujnowane arcydzieło, a jego rekonstrukcję uważa za sposób na przywrócenie produkcji do życia.
Kadr z filmu "Wspaniałość Ambersonów"Welles
nigdy nie pogodził się z decyzją wytwórni. W rozmowach z Peterem Bogdanovichem
– wydanych w 1992 roku pt. "This Is Orson Welles" – twórca przyznał, że próbował nawet odtworzyć stracony materiał z udziałem żyjących członków obsady. Niestety jego plan się nie powiódł.
O czym opowiada "Wspaniałość Ambersonów"?
"Wspaniałość Ambersonów
" trafiła na ekrany w 1942 roku. Akcja filmu toczy się na przełomie XIX i XX wieku. Eugene Morgan stara się o rękę Isabel Amberson – dziewczyny z szanowanej, zamożnej rodziny. Zostaje jednak odrzucony, a Isabel wychodzi za Wilbura Minaferema. Po latach ich syn, George, zakochuje się w Lucy – córce Eugene'a, który dorobił się fortuny na produkcji samochodów. Gdy Wilbur umiera, Eugene ponownie oświadcza się Isabel. Nie podoba się to jednak George'owi.
"Druga strona wiatru
" – nieukończony film Orsona Wellesa
