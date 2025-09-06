Queer Lion, Tydzień Krytyki – pierwsze nagrody w Wenecji 2025

Dziś wieczorem poznamy tegorocznego zdobywcę Złotego Lwa oraz laureatów pozostałych nagród w Konkursie Głównym festiwalu filmowego w Wenecji. Jeśli wierzyć krążącym po sieci plotkom, to obrady jury są bardzo burzliwe. Awanturą zakończyła się rzekomo rozmowa na temat możliwości nagrodzenia tunezyjskiego filmu o Strefie Gazy "The Voice of Hind Rajab". Ale pierwsze nagrody już znalazły swoich właścicieli. Oto najważniejsi z nich.
Nagrody w sekcji Giornate degli Autori Najważniejszą nagrodę
w pobocznej imprezie Giornate degli Autori (dawne Dni Weneckie) – dla najlepszego reżysera – zdobył Amir Azizi za "Inside Amir"
. To opowieść o młodym mieszkańcu Teheranu, który ma do podjęcia ważną decyzję: zostać w ojczyźnie u boku rodziny, a może wyemigrować i dołączyć do miłości swojego życia. Nagrodę sieci Europa Cinemas
przyznano greckiemu filmowi "Arkoudotrypa"
(Bearcave), reż. Stergios Dinopoulos
i Krysianna B. Papadakis Nagroda Publiczności
powędrowała do dwóch filmów: "Memory"
reż. Vladlena Sandu i "A Sad and Beautiful World"
reż. Cyril Aris
Nagrody w sekcji Tydzień Krytyki Najlepszym filmem Tygodnia Krytyki został brytyjski "Straight Circle"
w reżyserii Oscara Hudsona. To historia dwóch wrogich żołnierzy stacjonujących na pustynnym odcinku granicy. Sytuacja skomplikuje się, kiedy w wyniku zbiegu okoliczności żołnierze przestaną orientować się, która część terenu przynależy do którego państwa. Film zdobył także nagrodę Circolo del Cinema di Verona. Nagroda Publiczności trafiła do Imrana Perretty za film "Ish"
.
Nagroda Queer Lion
Nagroda Queer Lion powędrowała do rąk Davida Pablosa za film "En el camino"
. Obraz pokazywany jest w sekcji Horyzonty festiwalu i opowiada historię młodego mężczyzny sypiającego z kierowcami ciężarówki. Tak spotyka Muñeco i przekonuje go, by zabrał go w podróż przez północny Meksyk.