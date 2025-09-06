Newsy Filmy "Nieśmiertelny" z kolejną gwiazdą "Strażników Galaktyki"
Nowy "Nieśmiertelny" zaczyna powoli wyglądać na zjazd gwiazd pierwszych "Strażników Galaktyki". Do już obecnych w obsadzie Dave'a Bautisty i Karen Gillan dołączył bowiem Djimon Hounsou, który w pierwszym widowisku Jamesa Gunna w MCU zagrał Koratha.

Kolejny nieśmiertelny wybrany



"Highlander" to nowa wersja słynnego "Nieśmiertelnego" z Christopherem Lambertem. W nowej wersji w tytułowego bohatera wcieli się Henry Cavill. Twórcy zapowiadają, że choć ogólne ramy nowej opowieści będą podobne do oryginału, to jednak ich film mocno różnić się będzie od tamtego widowiska.

Przypomnijmy, że oryginalny "Nieśmiertelny" z 1986 roku był historią szkockiego wojownika, który po śmierci na polu bitwy odkrywa, że nie może normalnie umrzeć. Jest bowiem jednym z nieśmiertelnych, którzy skazani są na wieczne życie, chyba że zabije ich inny nieśmiertelny. A to jest bardzo prawdopodobne, bowiem na końcu może zostać tylko jeden nieśmiertelny, który otrzyma tajemniczą nagrodę...


Djimon Hounsou będzie jednym z nieśmiertelnych w nowej wersji. Jego znajomi ze "Strażników Galaktyki" zagrają: Kurgana (Bautista) oraz ukochaną Connora Heather (Gillan). Mentorem głównego bohatera został już wcześniej także pojawiający się w MCU Russell Crowe.

Za reżyserię odpowiada Chad Stahelski. Zdjęcia rozpoczną się pod koniec września.

Całość powstanie dla Amazon MGM Studios.

Zwiastun widowiska "Strażnicy Galaktyki"




