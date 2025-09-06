"Nieśmiertelny" z kolejną gwiazdą "Strażników Galaktyki"

Nowy "Nieśmiertelny" zaczyna powoli wyglądać na zjazd gwiazd pierwszych "Strażników Galaktyki". Do już obecnych w obsadzie Dave'a Bautisty i Karen Gillan dołączył bowiem Djimon Hounsou, który w pierwszym widowisku Jamesa Gunna w MCU zagrał Koratha.
Kolejny nieśmiertelny wybrany
"Highlander
" to nowa wersja słynnego "Nieśmiertelnego"
z Christopherem Lambertem
. W nowej wersji w tytułowego bohatera wcieli się Henry Cavill
. Twórcy zapowiadają, że choć ogólne ramy nowej opowieści będą podobne do oryginału, to jednak ich film mocno różnić się będzie od tamtego widowiska.
Przypomnijmy, że oryginalny "Nieśmiertelny
" z 1986 roku był historią szkockiego wojownika, który po śmierci na polu bitwy odkrywa, że nie może normalnie umrzeć. Jest bowiem jednym z nieśmiertelnych, którzy skazani są na wieczne życie, chyba że zabije ich inny nieśmiertelny. A to jest bardzo prawdopodobne, bowiem na końcu może zostać tylko jeden nieśmiertelny, który otrzyma tajemniczą nagrodę... Djimon Hounsou
będzie jednym z nieśmiertelnych w nowej wersji. Jego znajomi ze "Strażników Galaktyki
" zagrają: Kurgana (Bautista
) oraz ukochaną Connora Heather (Gillan
). Mentorem głównego bohatera został już wcześniej także pojawiający się w MCU Russell Crowe
.
Za reżyserię odpowiada Chad Stahelski
. Zdjęcia rozpoczną się pod koniec września.
Całość powstanie dla Amazon MGM Studios.
