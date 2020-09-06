Newsy Filmy Z MCU do biografii słynnej hollywoodzkiej rajfurki
Filmy

Z MCU do biografii słynnej hollywoodzkiej rajfurki

Nexus Point News / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Lewis+Pullman+u+boku+Aubrey+Plaz+w+%22The+Heidi+Fleiss+Story%22-162812
Z MCU do biografii słynnej hollywoodzkiej rajfurki
źródło: Getty Images
autor: Franco Origlia
Po występie w widowisku Marvela "Thunderbolts*" Lewis Pullman postanowił mocno zmienić swoje emploi. Jego najnowszym projektem będzie dramat biograficzny "The Heidi Fleiss Story".

Hollywoodzka Madam z własnym filmem biograficznym



Jak łatwo domyślić się z tytuły, film będzie biografią Heidi Fleiss. W latach 90. nazywana była Hollywoodzką Madame. Nie bez powodu. Była medialną osobą, która dla najbardziej wpływowych osób w Fabryce Marzeń organizowała schadzki z pracownikami seksualnymi. W 1993 został jest postawiony szereg zarzutów, w tym sutenerstwa.

Akcja filmu skupi się na okresie prowadzącym do procesu. Bohaterka rusza przez Los Angeles, próbując szantażować wpływowych ludzi, jej byłych klientów, aby pomogli jej uniknąć więzienia. W historię zostanie wmieszana też młoda pisarka o imieniu Jaclyn, która będzie chciała pomóc Fleiss.

04.jpg Getty Images © JB Lacroix


Gwiazdą produkcji została Aubrey Plaza. Na razie nie ujawniono, kogo w filmie zagra Lewis Pullman.

Za kamerą stanie aktorka Leah Rachel. Będzie to jej pełnometrażowy debiut reżyserski. Jest też jedną z autorek scenariusza. W pracach nad tekstem wspomagali ją Rachel Sennott (aktorka znana z "Bodies Bodies Bodies") oraz Travis Jackson ("Hemlock Grove").

To już kolejny w ostatnim czasie projekt, w który angażuje się Lewis Pullman. Latem dowiedzieliśmy się, że zagra w surrealistycznej komedii romantycznej "Wishful Thinking" razem z córką Umy Thurman i Ethana Hawke'a Mayą Hawke.

Zwiastun filmu "Thunderbolts*"




Powiązane artykuły The Heidi Fleiss Story

Zobacz wszystkie artykuły

The Heidi Fleiss Story  (2025)

 The Heidi Fleiss Story

Najnowsze Newsy

Z "Supermana" do melodramatu Netfliksa

Filmy

Roth i Snoop zapraszają do nawiedzonego domu. Wejdziecie?

1 komentarz
Filmy

"Obecność 4". Recenzja ostatniego filmu serii

Filmy

Doktor Doom spotka Deadpoola? Ryan Reynolds odnosi się do plotek

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Queer Lion, Tydzień Krytyki – pierwsze nagrody w Wenecji 2025

Filmy

WENECJA 2025: Poznajcie "Cichą przyjaciółkę"

Filmy

AI przywróci do życia zrujnowane arcydzieło?

9 komentarzy