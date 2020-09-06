Z MCU do biografii słynnej hollywoodzkiej rajfurki

Po występie w widowisku Marvela "Thunderbolts*" Lewis Pullman postanowił mocno zmienić swoje emploi. Jego najnowszym projektem będzie dramat biograficzny "The Heidi Fleiss Story".
Hollywoodzka Madam z własnym filmem biograficznym
Jak łatwo domyślić się z tytuły, film będzie biografią Heidi Fleiss
. W latach 90. nazywana była Hollywoodzką Madame
. Nie bez powodu. Była medialną osobą, która dla najbardziej wpływowych osób w Fabryce Marzeń organizowała schadzki z pracownikami seksualnymi. W 1993 został jest postawiony szereg zarzutów, w tym sutenerstwa.
Akcja filmu skupi się na okresie prowadzącym do procesu. Bohaterka rusza przez Los Angeles, próbując szantażować wpływowych ludzi, jej byłych klientów, aby pomogli jej uniknąć więzienia. W historię zostanie wmieszana też młoda pisarka o imieniu Jaclyn, która będzie chciała pomóc Fleiss.
Getty Images © JB Lacroix
Gwiazdą produkcji została Aubrey Plaza
. Na razie nie ujawniono, kogo w filmie zagra Lewis Pullman.
Za kamerą stanie aktorka Leah Rachel
. Będzie to jej pełnometrażowy debiut reżyserski. Jest też jedną z autorek scenariusza. W pracach nad tekstem wspomagali ją Rachel Sennott
(aktorka znana z "Bodies Bodies Bodies
") oraz Travis Jackson
("Hemlock Grove
").
To już kolejny w ostatnim czasie projekt, w który angażuje się Lewis Pullman
. Latem dowiedzieliśmy się, że zagra w surrealistycznej komedii romantycznej "Wishful Thinking" razem z córką Umy Thurman
i Ethana Hawke'a Mayą Hawke
.
