Nie tylko "Fallout". Amazon zekranizuje grę "Life is Strange"

Amazon chce powtórzy sukces serialu "Fallout". W tym celu sięga po popularną dekadę temu grę przygodową "Life is Strange". Zgodnie z planem studia gra ma zmienić się w serial.
Nowe podejście do ekranizacji "Life is Strange" "Life is Strange"
to pięcioczęściowa gra epizodyczna. Jej bohaterką jest Max, uczennica ostatniej klasy fotografii, która ratuje swoją starą przyjaciółkę Chloe dzięki odkryciu, że potrafi cofać czas. Obie wkrótce będą musiały stawić czoła mroczniejszej stronie miasta Arcadia Bay, gdy odkryją niepokojącą prawdę o nagłym zniknięciu współucznia. Tymczasem Max zaczyna mieć przeczucia, gdy boryka się ze zrozumieniem konsekwencji wykorzystywania jej mocy. Musi szybko nauczyć się, że zmienianie przeszłości może czasami prowadzić do katastrofalnej przyszłości.
Serial "Life is Strange"
powstaje jako wspólny projekt Square Enix, Story Kitchen, Lucky Chap i Amazon MGM Studios. Twórcą I scenarzystą show została Charlie Covell
, która ma na swoim koncie hit platformy Netflix "The End of the F***ing World
".
Nie jest to pierwsze podejście do przeniesienia na ekrany gry "Life is Strange
". Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się już w 2016 roku. Co ciekawe, wtedy także były plany stworzenia serialu. Projekt jednak nie doszedł do skutku. Za to sama gra doczekała się w 2018 roku kontynuacji.
Zwiastun gry "Life is Strange"