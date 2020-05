Aktorski "Herkules" od twórców "Avengers"

Getty Images © Albert L. Ortega



Pogłoski okazały się prawdziwe. Tak, Joe Anthony Russo (" Avengers: Koniec gry ") wyprodukują aktorską wersję animowanego " Herkulesa " z 1997 roku. I nie, wbrew jeszcze bardziej entuzjastycznym doniesieniom, nie staną za kamerą tejże produkcji.Pogłoski o odświeżeniu klasycznej bajki Disneya pojawiły się we wtorek, lecz dopiero dziś doczekaliśmy się oficjalnego oświadczenia studia. Scenarzystą projektu został Dave Callahan (" Niezniszczalni "). Z powodu pandemicznego kryzysu nie poznaliśmy jednak daty rozpoczęcia zdjęć oraz terminu premiery.Oryginał z 1997 roku był luźnym opracowaniem greckiego mitu o Heraklesie, co czyniło go - ciekawostka - najstarszym przekazem zaadaptowanym przez Disneya na film. Póki co, nie wiadomo, czy film będzie wiernym remakiem w rodzaju " Króla lwa ", czy może swobodną, dostosowaną do współczesnej wrażliwości adaptacją na wzór " Mulan ".Jak wspominacie klasyczną animację Disneya? Czekacie na remake? Kogo widzielibyście w tytułowej roli?