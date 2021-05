Al Capone i Eliot Ness bohaterami serialu stacji Showtime

Szykuje się powtórka z " Nietykalnych Briana De Palmy ? Stacja Showtime przygotowuje serial, którego bohaterami będą Al Capone i Eliot Ness.Za fundament scenariusza posłużyła książka "Scarface and the Untouchable: Al Capone, Eliot Ness and the Battle for Chicago", którą napisali Max Allen Collins i A. Brad Schwartz. Autorem scenariusza jest Ben Jacoby Będzie to historia długotrwałego starcia między gangsterem Alem Capone'em a stróżem prawa Eliotem Nessem. Serial opowie o kulisach polityki czasów prohibicji, industrializacji, mass mediach, doświadczeniu imigranckim oraz narodzinach zorganizowanej przestępczości. Zobaczymy, w jaki sposób Capone zrewolucjonizował przestępczość, a Ness toczył heroiczną walkę o zreformowanie policji.Za produkcję odpowie Alex Kurtzman i jego studio Secret Hideout.