Nie tylko "Reacher". Alan Ritchson gwiazdą kinowego akcyjniaka SF

Alan Ritchson i twórca "Bodyguard Zawodowiec" łączą siły

Alan Ritchson rozbudowuje swoją filmografię

Zwiastun filmu "The Ministry of Ungentlemanly Warfare"

określany jest jako kino akcji z elementami SF. Za scenariusz odpowiadają Patrick Hughes (" Bodyguard Zawodowiec ") i James Beaufort . Ten pierwszy będzie również reżyserem.Film powstanie dla studia. Jednak nie trafi do kin, a od razu na platformę Alan Ritchson wcieli się w żołnierza odbywającego właśnie koszmarny proces selekcji do najbardziej elitarnej jednostki. Jednak to, co przygotowali oficerowie odpowiedzialni za selekcję zblaknie wobec nowego zagrożenia, na które żołnierze natką się ostatniego dnia prób.Aktor Alan Ritchson znany jest najlepiej z serialu. Jednak znajduje czas, by grywać w filmach. Niedawno widzieliśmy do w widowisku, a za chwilę swoją premierę będzie miał wojenny film Guya Ritchiego Ritchson cały czas dobiera sobie nowe projekty. W lutym informowaliśmy o tym, że zagra w komedii u boku Kevina Jamesa . Zaś dwa tygodnie temu usłyszeliśmy, że zagra z Arnoldem Schwarzeneggerem w komedii świątecznej "The Man With The Bag".