Gwiazda "Mad Men" w thrillerze politycznym

O czym opowiada film?

Getty Images © Greg Doherty



Produkcja przedstawia gubernatora Massachusetts, Dominica Nelsona, którego nadzieje na prezydenturę słabną w obliczu spolaryzowanych wyborców. Zrywając z systemem dwupartyjnym, Nelson rozpoczyna niezależną kampanię ze swoim przyjacielem Fredem Hoffmanem, który jest kierownikiem kampanii. Rewolucyjna platforma i niekonwencjonalny plan ratowania Ameryki wywołują zaciekłą debatę w całym kraju. Obrót wydarzeń wysuwa Hoffmana na czoło kampanii, popychając obu mężczyzn w polityczną burzę, która może albo uratować naród, albo go rozerwać." – mówi Kadi Sam Kadi znany jest z takich politycznie nacechowanych dzieł jak dokument " Little Gandhi " o życiu i śmierci młodego syryjskiego aktywisty pokojowego Ghiyatha Matara oraz nominowany do Oscara animowany film " Lamya's Poem ", którego był producentem.