Alice Eve jako Typhoid Mary w drugim sezonie "Iron Fista"

Getty Images © Mike Coppola

3 2 1



Ekipa netfliksowego serialuzawitała na Comic-Con w San Diego, by zapowiedzieć drugi sezon, którego premiera nastąpi 7 września. Dowiedzieliśmy się m.in., kogo zagra Alice Eve Raven Metzner , który przejął funkcję showrunnera po Scottcie Bucku , ujawnił, że zamierza zredefiniowiać serial m.in. poprzez ulepszenie choreografii. Na panelu zaprezentowano sceny pokazujące nowy sposób kręcenia scen walki wręcz. Pokazano również ujęcia Danny'ego Randa ( Finn Jones ) w ikonicznej żółtej masce Iron Fista.Wiadomością dnia była jednak informacja, że w drugim sezonie pojawi się kultowa postać Typhoid Mary, w którą wcieli się Alice Eve . Mary Walker - bo tak się naprawdę nazywa - jest najlepiej znana jako przeciwniczka Daredevila, ale w komiksach stawiała też czoła m.in. Spider-Manowi czy Deadpoolowi. To śmiertelnie niebezpieczna zabójczyni, a także obdarzona mocą telekinezy i pirokinezy mutantka. Mary cierpi również na dysocjacyjne zaburzenie tożsamości i posiada co najmniej trzy osobowości: łagodną pacyfistkę Mary, pożądliwą i skłonną do przemocy Typhoid oraz sadystyczną i brutalną Bloody Mary. Często pracuje jako zamachowiec na zlecenie Kingpina.W sieci zadebiutował zapowiadający drugi sezon klip. Zobaczcie go tutaj: