Bez szans na szybki powrót Daredevila, Luke'a Cage'a, Iron Fista

Jak wiadomo, Netflix w ostatnim czasie skasował część seriali produkowanych we współpracy z Marvelem. Ci, którzy liczyli na to, żezostaną uratowani przez platformę Disney+, będą rozczarowani. Zgodnie z warunkami kontraktu, do którego dotarł portal Variety, nie jest to możliwe w najbliższym czasie.Variety podaje, że Marvel, podpisując umowę z Netfliksem w 2013 roku, zgodził się na to, by w przypadku kasacji seriali przez platformę komiksowi bohaterowie nie mogli zostać gdzie indziej wskrzeszeni przez dwa lata. A to oznacza, że nowe odsłonymogą trafić na Disney+ dopiero pod koniec 2020 roku.Jeśli zaś platforma Disneya chciałaby mieć wszystkich Defenders, to będzie musiała poczekać co najmniej do połowy 2021 roku. A wszystko przez serial, którego trzeci sezon będzie miał premierę na Netfliksie dopiero w przyszłym roku i zapewne po nim zostanie skasowany.Dodatkowo sprawę komplikuje, który nie był objęty oryginalnym kontraktem Netfliksa z Marvelem. Losy tego serialu po drugim sezonie nie są na razie znane.