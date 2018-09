Alternatywne wizje przyszłości przedstawione w serialach

Rozwój technologiczny, prowadzący do totalnego zachwiania rzeczywistości czy eksperymentalne działania na umyśle człowieka – to tylko część rozważań nad przyszłością świata, jakie snują współcześni twórcy znanych seriali. Najnowszą wizją jest serial, opowiadający o tajemniczych badaniach farmaceutycznych, prowadzących do zachwiania rzeczywistości, który znaleźć można na platformie Netflix.Osadzony w świecie podobnym do naszego, w czasach całkiem przypominających nasze,opowiada historię Annie Landsberg i Owena Milgrima, dwojga nieznajomych, którzy biorą udział w tajemniczym badaniu farmaceutycznym – każde z innego powodu. Annie, rozczarowana swoim bezcelowym życiem, zadręcza się swoją nieudaną relacją z matką i siostrą; Owen, piąty z kolei syn bogatego przedsiębiorcy z Nowego Jorku, całe życie zmaga się z niepotwierdzoną diagnozą schizofrenii. Życie obojga nie potoczyło się zbyt pomyślnie, cała nadzieja w nowej radykalnej terapii lekami. Jej twórca, doktor James K. Mantleray, twierdzi, że jest w stanie wyleczyć każdy aspekt ludzkiego umysłu - od choroby psychicznej po złamane serce. Dwójka bohaterów udaje się, wraz z innymi nieznajomymi, do siedziby Neberdine Pharmaceutical and Biotech na trzydniowy test leków, który, według zapewnień, ma na zawsze wyleczyć wszystkie bolączki pacjentów.Netflix wie, co spodoba się widzom zaraz po obejrzeniu, a także– wszystkie przedstawiają wizje przyszłości i eksperymentalne działania na umyśle człowieka. Seriale takie jakpokazują, że obecne rozwój technologii może prowadzić do upadku ludzkości i zmienić świat w sposób nieodwracalny. Widzowie mogą sięgnąć również po, które pokazują wizję dalekiej przyszłości i występowanie równoległych światów. W filmiewidzowie znajdą bezpośrednie nawiązanie do eksperymentu medycznego, w którym bohaterowie decydują się na usunięcie wspomnień, podobnie jak wmożna zaobserwować ingerencje w działanie ludzkiego umysłu i konsekwencje takiego działania.Światowa premiera serialumiała miejsce 21 września – tylko w serwisie Netflix. Na pierwszym planie występują Emma Stone Justin Theroux . Za reżyserię odpowiada Cary Fukunaga , scenariusz został napisany przez Patricka Somervillea