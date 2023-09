Amadeus Live: Pokaz filmu Miloša Formana z muzyką symfoniczną i chórem na żywo

Wieczór w Teatrze Wielkim to hołd dla słynnego dzieła, które opowiada o starciu dwóch kompozytorów: radosnego, wulgarnego geniusza ( Tom Hulce jako Mozart) oraz wyniosłego, pozbawionego talentu zazdrośnika (zdobywca Oscara F. Murray Abraham jako Salieri). " Amadeusz " uwiedzie nie tylko melomanów i miłośników muzyki poważnej, ale też wszystkich widzów, którzy kochają kino i chcą uczestniczyć w niepowtarzalnej celebracji jednego z najbardziej uznanych filmów XX wieku. Amadeusz " podkreśla kontrast między, jak opisał to sam autor sztuki Sir Peter Shaffer, "wzniosłością muzyki Mozarta, a prostacką bufonadą jego listów”, które "brzmią jak coś napisanego przez ośmiolatka”. Salieriego, nadwornego wiedeńskiego kompozytora, ogarnia zazdrość, kiedy odkrywa, że boskie dary muzyczne, których pożądał przez całe życie, zostały dane sprośnemu i figlarnemu młodemu kompozytorowi. Salieri postanawia zniszczyć Mozarta, jednocześnie nie mogąc oderwać się od cudowności jego muzyki.Sceneria XVIII-wiecznego Wiednia (film kręcono na Starym Mieście w Pradze), olśniewające stroje i fryzury, zdjęcia Miroslava Ondříčka oraz scenariusz autora oryginalnej sztuki, Sir Petera Shaffera , składają się na ponadczasowe, porywające widowisko. " Amadeusz " to film-opera, imponujący rozmachem, wizją i ponadczasową opowieścią o ludzkich namiętnościach i słabościach. Został uhonorowany Oscarami za najlepszy film, najlepszą reżyserię, dla najlepszego aktora, za najlepszy scenariusz, scenografię, kostiumy, charakteryzację i dźwięk. Sukces filmu umocnił status Formana jako jednego z najwybitniejszych europejskich i hollywoodzkich reżyserów.Warszawa dołącza w ten sposób do elitarnego grona miast (m.in. Tokio, Toronto, Seul, Paryż) biorących udział w projekcie. Światowa premiera filmu Formana z muzyką na żywo miała miejsce w 2016 roku w londyńskim Royal Albert Hall.Dyrygent oryginalnej ścieżki muzycznej do " Amadeusza ", Sir Neville Marriner, powiedział, że "najważniejsze było dla niego, aby muzyka prezentowała się bezbłędnie, nie tylko pod względem technicznym, ale też jako perfekcyjne uzupełnienie tego, co widzimy na ekranie. Nie można przyciąć utworów, aby pasowały do filmu. Jedną z dobrych rzeczy związanych z Amadeuszem było to, że film był kręcony pod muzykę, a nie odwrotnie, jak jest zazwyczaj.”Partytura muzyczna Amadeusza zawiera wiele najsłynniejszych kompozycji Mozarta, w tym "Czarodziejski flet", "Don Giovanniego", "XXV Symfonię g-moll", "Wesele Figara" oraz "Requiem d-moll".Nagrana w 1984 roku przez orkiestrę Academy of St Martin in the Fields pod batutą Sir Neville’a Marrinera, ścieżka muzyczna do Amadeusza osiągnęła pierwsze miejsce na liście Billboard Classical Albums Chart oraz 56. miejsce na liście Billboard Popular Albums Chart. Do tej pory sprzedano ponad 6,5 miliona egzemplarzy albumu, który otrzymał ponad 13 Złotych Płyt w krajach takich jak Wielka Brytania, Kanada, Singapur i Malezja, co uczyniło go jednym z najpopularniejszych nagrań muzyki klasycznej wszech czasów. Amadeusz stał się także pierwszym albumem z muzyką klasyczną, który znalazł się na listach popularnych przebojów w Australii, Francji, Włoszech, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Amadeusz " to ekranowy triumf, epicka wizja przeszłości i niebiańska celebracja muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta.