Tom Hiddleston jednak powróci jako "Nocny recepcjonista"!

Tom Hiddleston wraca do serialu "Nocny recepcjonista"

O serialu "Nocny recepcjonista"

O tym, że drugi sezon serialujest w przygotowaniu pisaliśmy jeszcze w 2018 roku. Potem jednak wokół projektu zaległa cisza. Teraz portal Deadline podaje, żełączą siły, by go zrealizować.To nie wszystko! Amazon i BBC chcą, by powstały! Jednak Deadline twierdzi, że formalnie zielone światło produkcji jeszcze nie zostało dane.. Kręcone będą w Londynie i RPA.. Za fabułę drugiego sezonu odpowie autor oryginału David Farr Serial brytyjski z 2016 roku jest. Przedstawia losy byłego brytyjskiego żołnierza Tom Hiddleston ), który został zrekrutowany przez agentkę wywiadu Olivia Colman ) do infiltracji najbliższego otoczenia międzynarodowego biznesmena Hugh Laurie ) i unieszkodliwienia zorganizowanego przez niego sojuszu kręgów szpiegowskich i grupy handlarzy bronią. Aby dostać się do serca ogromnego imperium Ropera, Pine musi stawić czoła pełnym podejrzliwości pytaniom skorumpowanego szefa jego sztabu, Tom Hollander ) oraz urokowi pięknej dziewczyny biznesmena Jed ( Elizabeth Debicki ). Aby dokonać tego co słuszne, Pine musi najpierw sam stać się przestępcą.Poniżej przedstawiamy spot pierwszego sezonu "Nocnego recepcjonisty"Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?