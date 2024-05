250 milionów za film świąteczny? Bo Dwayne Johnson gwiazdorzył

Najdroższy film świąteczny w historii kina?

Artykuł The Wrap dotyczy filmu. Jest to świąteczna komedia akcji powstająca dla Amazon MGM Studios. Jego gwiazdą jest właśnie Dwayne Johnson , a na planie partnerowali mu Chris Evans to historia akcji ratunkowej zorganizowanej po tym, jak Święty Mikołaj zostaje porwany. Misję powierzono oficerowie specjalnej jednostki E.L.F. (Extremely Large and Formidable) oraz doświadczonemu łowcy nagród. Mają niewiele czasu. Muszą odbić Mikołaja przed Gwiazdką, bo inaczej święta zostaną zniszczone.Film powstaje z udziałem stałych współpracowników Johnsona: scenarzysty Chrisa Morgana (" Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw ") i reżysera Jake'a Kasdana (dylogia " Jumanji "). Dla Amazonu miała to być łatwa droga do zbudowania nowej dochodowej serii. A jednak film, który miał mieć swoją premierę na Boże Narodzenie 2023 roku, wciąż nie został światu pokazany (premiera planowana jest teraz na listopad 2024 roku). Dlaczego?Jednak The Wrap przedstawia zupełnie inny obraz sytuacji.Zdaniem portalu winę ponosi Dwayne Johnson , który w czasie prac nad widowiskiem zachowywał się całkowicie nieprofesjonalnie., co zmuszało ekipę do przestojów lub dwojenia się i trojenia, byle tylko coś nakręcić bez udziału aktora. Czasami jednak wszyscy na planie woleli, by się nie w ogóle na nim nie pojawiał, ponieważThe Wrap twierdzi, że Dwayne Johnson w pełni wykorzystał fakt, że. Nie potrafili wziąć w ryzy gwiazdora i pozwolili mu wejść sobie na głowę.W efekcie budżet produkcji nabrzmiał do kwoty normalnie zarezerwowanej dla największych kinowych widowisk z popularnych franczyz. The Wrap twierdzi, żePrzedstawiciele Amazon MGM Studios kategorycznie zaprzeczają rewelacjom The Wrap i twierdzą, że Dwayne Johnson był profesjonalny w każdym calu. Portal z kolei twierdzi, że swoją historię potwierdził u kilkunastu osób, które pracowały przy filmie