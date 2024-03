"Alex Rider" dobiega końca. 3. sezon będzie ostatnim

Młody szpieg kontra Scorpia

Zwiastun serialu "Alex Rider"

Tytułowym bohaterem jest nastolatek, którego życie wywraca się do góry nogami, kiedy dowiaduje się, że od lat był szkolony do bycia szpiegiem. Zostaje zwerbowany do Point Blanc, tajemniczej szkoły we francuskich Alpach.W trzecim sezonie Alex wyrusza z osobistą misją zniszczenia potężnej kryminalnej organizacji. Ta zamierza szantażować rząd brytyjski przy użyciu nowe broni znanej jako "Niewidzialny Miecz". W misji chłopakowi pomagają jego najwierniejsi przyjaciele Tom i Kyra. Alex nie wie jednak, jak głęboko sięgają jego powiązania z organizacją...Gwiazdą filmu jest Otto Farrant Trzeci sezon będzie nadawany na drugiej platformie streamingowej Amazonu Freevee. Wszystkie osiem odcinków zadebiutuje