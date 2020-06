BIULETYN: Serial "Alex Rider" dostaje 2. sezon, "Creepshow" trzeci

Sony zleca realizację drugiego sezonu serialu " Alex Rider ". Decyzja nastąpiła niecałe dwa tygodnie po premierze serialu w Wielkiej Brytanii na platformie Amazonu. [za: Deadline]Platforma Shudder zamawia trzeci sezon serialu " Creepshow ". Decyzja nastąpiła, choć wciąż nie wystartowała produkcja nad drugim sezonem. Prace miały ruszyć w marcu, ale plany pokrzyżował koronawirus. [za: Variety]HBO przejął kolejny projekt Spike'a Lee . Jest to sfilmowane na Broadwayu przedstawienie "David Byrne's American Utopia" inspirowane piosenkami z solowej kariery Byrne'a, a w szczególności z albumu z 2018 roku, którego tytuł jest identyczny jak przedstawienia. [za: The Hollywood Reporter]Legendarny amerykański tenisista Arthur Ashe doczeka się filmowej biografii. Scenariusz przygotuje stały współpracownik Spike'a Lee Kevin Willmott . Ashe był pierwszym Afroamerykaninem, który wygrał turniej wielkoszlemowy. W 1968 zwyciężył w US Open, by w 1970 roku wygrać w Australian Open (gdzie siedem lat później zwyciężył także w turnieju deblowym). W 1975 roku okazał się najlepszy na trawiastych kortach Wimbledonu. Zaliczył również trium w turnieju deblowym Rolanda Garrosa w 1971 roku. Ashe chorował na serce i podczas koniecznej transfuzji krwi zaraził się wirusem HIV. Ujawnił chorobę w 1992 roku. Rok później zmarł na AIDS. [za: The Hollywood Reporter]Najnowsza książka Elin Hilderbrand "28 Summers" zostanie zekranizowana. Prawa do niej kupiło MRC Film. Powieść opowiada o parze, która romansuje ze sobą spotykając się zaledwie w jeden weekend w roku. [za: The Hollywood Reporter] Debra Messing zagra główną rolę w niezatytułowanym serialu komediowym stacji Starz. Jego akcja rozgrywać się będzie w Białym Domu. Główną bohaterką będzie pracownica gabinetu odpowiedzialna za kontakty społeczne. [za: The Hollywood Reporter]Amblin Partners zakupiło prawa do ekranizacji noweli "The Mechanic" Bena Mezricha . Będzie to opowieść o grupie pozornie niezwiązanych ze sobą osób, które zostaną wmieszane w spisek mający na celu zachowanie pewnej rzeczy w tajemnicy. [za: Deadline]Legendary Entertainment zakupiło prawa do nowej książki Maxa Brooksa "Devolution". Jest to powrót do projektu, nad którym studio pracowało z pisarzem osiem lat temu. Brooks zdecydował wtedy, że zamiast filmu woli napisać powieść. Jest to historia modelowej eko-komuny, którą nawiedzi Wielka Stopa uwolniona w wyniku erupcji wulkanu. [za: The Hollywood Reporter]