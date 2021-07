Anime "Wiedźmin: Zmora Wilka" w sierpniu! Zobaczcie plakat i teaser

W trakcie pierwszego w historii WitcherConu Netflix ujawnił datę premiery nadchodzącego filmu anime " Wiedźmin: Zmora Wilka ". To 23 sierpnia. Zobaczcie teaser:A tak prezentuje się polski plakat:Film przedstawia świat Wiedźmina z szerszej perspektywy: Przed Geraltem był jego mentor Vesemir - młody wiedźmin, który uciekł od życia w ubóstwie, by zabijać potwory dla pieniędzy. Jednak kiedy nowy, dziwny potwór zaczyna terroryzować pełne napięć politycznych królestwo, Vesemir rozpoczyna przerażającą przygodę, która zmusza go do zmierzenia się z demonami ze swojej przeszłości.Obraz wyreżyserował Han Kwang Il.