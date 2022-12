Ta postać w zwiastunie serialu "Wiedźmin: Rodowód krwi" was zaskoczy

O czym opowiada serial?

Zmiany w serialu "Wiedźmin"

Platforma Netflix zaprezentowało zwiastun aktorskiego serialu " Wiedźmin: Rodowód krwi ". Jest to prequel popularnej produkcji platformy " Wiedźmin " bazującej na prozie Andrzeja Sapkowskiego Produkcja przedstawia dawno zapomnianą historię osadzoną w świecie elfów, która wydarzyła się 1200 lat przed akcją przedstawioną w serialu Wiedźmin. Opowie o pochodzeniu i losach pierwszego Wiedźmina oraz o wydarzeniach, które doprowadziły do "Koniunkcji Sfer", kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.W obsadzie produkcji znaleźli się m.in. Michelle Yeoh Latem 2023 roku zadebiutuje na platformie Netflix trzeci sezon serialu "Wiedźmin". W nim po raz ostatni w postać Geralta z Rivii wcieli się Henry Cavill . Serial będzie kontynuowany, ale w czwartym sezonie głównego bohatera zagra Liam Hemsworth Tak żegnał się z serialem Henry Cavill A tak witał się z nim Liam Hemsworth