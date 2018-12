Anne Hathaway będzie śpiewać w kinowej "Ulicy Sezamkowej"

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest, czyli kinowa wersja popularnego programu dla dzieci. Teraz poznaliśmy nazwisko pierwszej gwiazdy obrazu. Jak podaje portal Collider, Warner Bros. i MGM chcą, żeby w filmie wystąpiła Anne Hathaway ).Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że ma to być film muzyczny, a Hathaway zaproponowano rolę kobiety imieniem Sally. Co interesujące, tak nazywała się bohaterka pierwszego odcinka, która odwiedziła to miejsce i poznała jej lalkowych mieszkańców.Scenariusz przygotowuje Chris Galletta na podstawie wcześniejszego tekstu Mike'a Rosolio . Za kamerą stanie Jonathan Krisel , dla którego będzie to kinowy debiut.