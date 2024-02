"Fundacja". Zdjęcia do 3. sezonu w Polsce niezagrożone

Problemy z serialem "Fundacja" ominą Polskę

Isaac Asimov zekranizowany

Zwiastun serialu "Fundacja"

Zdjęcia do trzeciego sezonu serialumają być realizowane w Polsce oraz czeskiej Pradze. Deadline sugerował, że przygotowania zostały wstrzymane, a Amerykanom, którzy byli już w drodze lub na miejscu nakazano powrót do domów.Jak jednak dowiedzieliśmy się od firmy Alex Stern, która odpowiada za zdjęciaFani serialu mogą więc odetchnąć z ulgą.Serialopiera się na jednym z najbardziej znanych cykli science fiction autorstwa Isaaca Asimova Opowiada o świecie przyszłości, którym rządzi wszechpotężne Imperium Galaktyczne. Hari Seldon wie jednak, że jest to kolos na glinianych nogach, który ostatecznie może doprowadzić do zniszczenia ludzkości. Rozpoczyna się dramatyczna walka o przetrwanie, a cena będzie wysoka...Gwiazdami serialu są Jared Harris