Schwarzenegger w kinie akcji o ucieczce z więzienia

Schwarzenegger i reżyser "Niezniszczalnych 4" łączą siły

Arnold Schwarzenegger - ostatnie projekty aktorskie

Zwiastun serialu "Fubar"

Wielkimi krokami zbliża się festiwal w Cannes, a wraz z nim targi filmowe, na których prezentowane będą nowe projekty. Jednym z pierwszych, o których wiemy, że będzie na targach obecny, jest film akcjiGwiazdą sensacyjnego thrillera będzie Arnold Schwarzenegger . Przypadła mu rola Terry'ego Reynoldsa. Kiedy dowiaduje się, że będący za granicą pasierb został wrobiony w zbrodnię i skazany na 25 lat więzienia, rusza mu na pomoc. Odbija go z więzienia. To jednak dopiero początek. Szef zakładu karnego szykuje pościg. Rozpoczyna się walka z czasem. Czy bohaterom uda się dotrzeć do granicy, zanim dopadną ich nadgorliwi stróże prawa?Zdjęcia kręcone będą jeszcze w tym roku w jednym z krajów Europy Wschodniej. Za kamerą stanie specjalista od kina akcji Scott Waugh . Ma on na swoim koncie takie produkcje jak: tegorocznii growePo raz ostatni na dużych ekranach Arnolda Schwarzeneggera mogliśmy oglądać cztery lata temu w filmie. Nie oznacza to wcale, że aktor nie miał nic do roboty.W postprodukcji znajduje się nakręcony jeszcze w 2019 roku film Schwarzenegger ma też zagrać w komedii, czyli sequelu. Prace nad tym filmem wstrzymała jednak śmierć jego reżysera Ivana Reitmana Już wkrótce Schwarzenegger zadebiutuje w swojej pierwszej dużej serialowej roli. Za miesiąc na platformie Netflix premierę będzie miał komediowy serial