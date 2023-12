Będą kolejne filmy z serii "Auta"? Twórca udziela odpowiedzi

"Auta" wracają na trasę









Zwiastun filmu "Auta 3"

– zastrzegł Ward w rozmowie z The Late Brake Show -" to jedna z bardziej dochodowych marek studia Pixar. Jej łączną wartość wycenia się na ponad 10 miliardów dolarów. Co ciekawe, zaledwie 1,4 mld $ pochodzi z kinowego box office'u. Największe zyski producenci czerpią ze sprzedaży inspirowanych filmami gadżetów, gier wideo oraz biletów do parków rozrywki.Pierwsza część cyklu trafiła na ekrany w 2006 roku . Jej dwie kontynuacje pojawiły się w kinach w 2011 doczekały się również spin-offu zatytułowanego " Samoloty ". Bohaterem serii jest samochód wyścigowy Zygzak McQueen . W pierwszym film trafia on przypadkowo do małego, zapomnianego miasteczka, leżącego nieopodal słynnej amerykańskiej trasy numer 66. Poznaje niezwykłych mieszkańców osady: Sally, Złomka, Wójta Hudsona i innych, dzięki którym przekonuje się, że wygrane wyścigi, trofea i sława nie są w życiu najważniejsze.