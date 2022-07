Najlepsze filmy o wyścigach samochodowych. Top 10 filmów, które warto zobaczyć

Główny bohater znakomitego dokumentu Asifa Kapadii (" Amy ", " Diego ") to Ayrton Senna - zmarły w tragicznych okolicznościach mistrz Formuły 1 powszechnie uważany za jednego z najlepszych kierowców wyścigowych wszech czasów. Brytyjski reżyser tworzy z archiwalnych materiałów film, który ogląda się jak się najlepsze hollywoodzkie widowisko. Historia Senny to porywająca opowieść o głodzie rywalizacji, przekraczaniu granic wytrzymałości i dążeniu do perfekcji, za które trzeba zapłacić najwyższą cenę. Nawet, jeśli wyścigi samochodowe nie są w pierwszej dwudziestce waszych ulubionych dyscyplin sportowych, film Kapadii rozjedzie Was emocjonalnie.