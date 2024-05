"Podwodna pułapka". Dacie się złapać po raz trzeci?

"Podwodna pułapka 3". Co wiemy o filmie?

Najnowsza odsłona cyklu nosi tytuł. Za kamerą stanie weteran horrorów(" Krwawe walentynki ", " Play Dead ").Twórca cyklujest współautorem scenariusza. W pracach nad tekstem wspomagał go odpowiedzialny za fabuły poprzednich dwóch częściZdjęcia planowane są na jesień. Roberts zapowiada, że będzie to największa odsłona cyklu.Pomysł na serię jest banalnie prosty: w wyniku niesprzyjających okoliczności bohaterowie filmów zostają uwięzieni pod wodą akurat w miejscu, gdzie grasują niebezpieczne wodne drapieżniki.bohaterem będzie ojciec próbujący za wszelką cenę odbudować relację z córką. Organizuje więc wyprawę w tropiki, gdzie zamierza z nią nurkować i eksplorować słynny wrak zatopiony dawno temu statku.Wszystko przebiega doskonale do czasu, kiedy ich opiekun ulega wypadkowi. Ojciec i córka zostają uwięzieni w labiryncie, w jaki zmienił się zatopiony statek. Tlenu mają coraz mniej, a wokół pojawia się coraz więcej rekinów. Rozpoczyna się desperacka walka o przetrwanie.