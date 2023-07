Sprzedał narkotyki gwieździe "Prawa ulicy". Twórca serialu prosi o łagodny wyrok dla niego

Getty Images © Arturo Holmes



W opublikowanym na łamach "The New York Timesa" liście David Simon prosi Ronniego Abramsa, sędzię sądu federalnego, by wykazał się łagodnością wobec Carlosa Macciego, jednego z czterech mężczyzn, który przyznał się do posiadania i rozpowszechniania narkotyków. Śledztwo wykazało, że to właśnie sprzedany przez niego fentanyl zabił aktora Michaela K. Williamsa – napisał.David Simon podkreśla, jak zła jest sytuacja życiowa Carlosa Macciego. Jego zdaniem do sprzedaży narkotyków nie skłoniła go chęć zysku, lecz był to wynik uzależnienia, w które popadł. W czwartek reprezentujący Macciego Benjamin Zeman wniósł o karę 1,5 roku więzienia dla swojego klienta. Kurator sądowy rekomenduje dla niego surowszą karę – 10 lat pozbawienia wolności. Decyzję sądu poznamy jeszcze w tym miesiącu. David Simon tak napisał o Michaelu K. Williamsie , który w "Prawie ulicy" wcielał się w postać Omara Little'a:Rola ta była przełomem w karierze Michaela K. Williamsa . Pierwowzorem bohatera był znany w Baltimore złodziej i płatny morderca Donnie Andrews. Charakterystyczna blizna na twarzy bohatera nie była elementem charakteryzacji, lecz efektem bójki w klubie tanecznym w Queens, w którą aktor wdał się w swoje 25 urodziny.Przypominamy odcinek programu SERIAL KILLERS, w którym Jakub Popielecki i Michał Walkiewicz rozmawiają o serialu " Prawo ulicy ".