Po "Barbie" Mattel szykuje animację "Bob Budowniczy" od Jennifer Lopez

Nowy "Bob Budowniczy". Anthony Ramos i Jennifer Lopez w projekcie

Getty Images © Cindy Ord



"Bob Budowniczy" - seria, którą pokochały miliony dzieci

Zwiastun filmu "Transformers: Przebudzenie bestii" z nowym odtwórcą roli Boba

Animację zrealizuje dla Mattel studio ShadowMachine, które ma na swoim koncie netfliksową produkcję " Guillermo del Toro: Pinokio ".Aktor znany jest głównie z musicali " Hamilton " oraz " In the Heights: Wzgórza marzeń ". W ubiegłym roku był gwiazdą widowiska " Transformers: Przebudzenie bestii ".Za scenariusz odpowiada Felipe Vargas W nowym filmie Bob (czyli Roberto) wyjeżdża na magiczną wyspę Portoryko, gdzie ma wziąć udział w budowie ambitnego projektu. Na miejscu odkryje jednak nieznane mu wcześniej aspekty, co zmusi go do zastanowienia się nad tym, czym dokładnie jest budowanie.Życiowa podróż BobaPierwsze odcinki zadebiutowały w 1999 roku.Bohaterem serialu był tytułowy Bob, który mieszkał w świecie, gdzie ludzie i maszyny szanują się wzajemnie, współpracują i rozwiązują rozmaite problemy. Kumplami Boba byli: Scoop (koparka), Dizzy (betoniarka), Muck (spychacz), Loffy (dźwig) oraz Roley (walec drogowy).Koncern wznowił w 2015 roku produkcję serialu (w Polsce nowe odcinki znane są też pod tytułem "Bob na budowie"). Fani krytykowali dokonane przez Mattel zmiany. Czy film kinowy zostanie przyjęty lepiej?