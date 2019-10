BIULETYN: Blumhouse TV szykuje film dla platformy Amazonu

Blumhouse TV ogłosiło obsadę. Będzie to pierwszy z ośmiu filmów, jakie studio przygotuje na potrzeby platformy Amazonu. Główne role zagrają: Sydney Sweeney Madison Iseman . Będzie to historia utalentowanej pianistki, która podpisuje faustowski pakt, dzięki czemu ma przejąć pozycję starsze siostry w prestiżowym konserwatorium. Za kamerą stanie Zu Quirke. [za: Deadline]Universal TV wyprodukuje serial na podstawie książki Chelsea Handler. Szczegóły projektu nie są na razie znane. [za: Deadline] Jess Weixler znalazły się w obsadzie horroru. Akcja filmu rozgrywać się będzie w przededniu Święta Zmarłych w małym miasteczku na głębokim południu Stanów Zjednoczonych. Jego mieszkańcy za wszelką cenę próbują rozdzielić parę licealistów, co będzie miało tragiczne konsekwencje. [za: Deadline] Mira Sorvino znaleźli się w obsadzie. Akcja filmu, inspirowanego prawdziwymi wydarzeniami, rozgrywać się będzie w Chicago w czasie Dnia Dziękczynienia. Student z Kalifornii szuka akceptacji ze strony ojca swojej dziewczyny, który jest właścicielem baru oraz książki-poradnika o randkowaniu. [za: Deadline]