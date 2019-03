BIULETYN: Bollywoodzki "Forrest Gump"

Powstanie bollywoodzka wersja. Projekt nosi tytułi jego gwiazdą będzie Aamir Khan . [za: The Hollywood Reporter]Gwiazda WWE Chris Jericho dołączył do obsady filmu. [za: Instagram]Netflix skasował serial. Trzeci sezon miał swoją premierę w lutym tego roku. [za: The Hollywood Reporter] Ruairi O'Connor dołączyli do obsady filmu. Będzie to ekranizacja powieści wydanej w Polsce pod tytułem "Pocztówkowi zabójcy". [za: Deadline] Millie Bobby Brown zagra jedną z głównych ról, a kenijska reżyserka Wanuri Kahiu nakręci film. Będzie te ekranizacja książki Ali Benjamin, której bohaterką jest siódmoklasistka Suzy. Po tym, jak jej najlepsza przyjaciółka tonie, dziewczynka wymyśla teorię, że przyczyną śmierci była rzadka odmiana meduzy. Żeby ją potwierdzić, wyrusza w pełną przygód podróż. [za: The Hollywood Reporter] Philip Glenister znajdą się w obsadzie serialu Juliana Fellowesa dla ITV i Epix. Będzie to ekranizacja powieści Fellowesa , której akcja osadzona jest w Londynie połowy XIX wieku. Powstają nowe rezydencje, nowe dzielnice elit, takie jak Belgravia, miasto rozkwita. Arystokracja, chcąc nie chcąc, coraz częściej musi przyjmować na salonach coraz bogatszych nuworyszy. Pilnie strzeżona tajemnica łącząca dwie rodziny z tych oddzielonych przepaścią światów tylko czyha, by wywrócić do góry nogami życie bohaterów. [za: Deadline]Apple zamawia serial na bazie książki Min Jin Lee. Powieść śledzi losy koreańskiej rodziny na przestrzeni pokoleń, poczynając od początku XX wieku. Sunja, dziewczyna z biednej, ale dumnej rodziny, zachodzi w nieplanowaną ciążę, co może okryć jej bliskich hańbą. Odepchnięta przez zamożnego kochanka znajduje ratunek w ramionach młodego ministra, który oferuje jej małżeństwo i nowe życie w Japonii. [za: The Hollywood Reporter]