BIULETYN: Koniec serialu "Kidding"

Showtime zdecydowało się zakończyć serial " Kidding " na drugim sezonie. Jego gwiazdą był Jim Carrey . [za: The Hollywood Reporter] Kelly Marie Tran dołączyła do obsady serialu-antologii platformy Hulu "Monsterland". Akcja serialu rozgrywa się w świecie, w którym ludzie mogą spotykać mityczne stwory jak syreny czy upadłe anioły. Opowiadać będzie o złamanych ludziach, którzy dokonują desperackich czynów w celu naprawienia swojego życia. [za: The Hollywood Reporter]Sister, studio odpowiedzialne za produkcję serialu " Czarnobyl ", zakupiło prawa do powieści Jennifer Weiner "Mrs. Everything". Jest to opowieść o dwóch siostrach rozpoczynającą się w latach 50., a kończąca się na czasach współczesnych. [za: The Hollywood Reporter]Życie modela, aktora i aktywisty Nyle'a DiMarco stanie się bazą dla serialu komediowego. Ma to być opowieść o charyzmatycznym, obrotnym niesłyszącym mężczyźnie próbującym poradzić sobie we współczesnych czasach. DiMarco ma zagrać w serialu główną rolę. Projekt powstaje dla Spectrum. [za: The Hollywood Reporter]USA Network rezygnuje z produkcji serialu "Evel". Producenci spróbują teraz zainteresować projektem inne stacje i/lub platformy. Seria ma być biografią legendarnego kaskadera Evela Knievela . Amerykańskie społeczeństwo fascynowało się swego czasu wyczynami kaskadera, który uwielbiał wyskakiwać z jadących pojazdów i rzucać się w przepaść kanionu. Czasem udawało mu się bezpiecznie wylądować, zdarzało się jednak, że łamał sobie wszystkie kości. Dla sławy był w stanie jednak zrobić niemalże wszystko. Główną rolę ma zagrać Milo Ventimiglia . [za: The Hollywood Reporter]