Gwiezdne Wojny: Czy Rose Tico powinna dostać własny serial?

Pamiętacie jeszcze Rose Tico? To ta istotna postać z, którą J.J. Abrams wespół z Chrisem Terrio przerzucili w domknięciu trylogii na czwarty, albo i piąty plan. I jak się okazuje, nie wszyscy są z tego powodu zadowoleni.Podczas gdy hashtag #roseticodeservedbetter zdobywa wśród fanów sagi coraz większą popularność, reżyser Jon M. Chu ) podgryza Disneya w kwestii serialu dedykowanego Rose, który mógłby pojawić się na platformie Disney+. "Posadźcie mnie za sterami, zróbmy to" - napisał na Twitterze.Bez względu na to, czy Disney potraktuje tweety reżysera poważnie (póki co, nikt nie odpowiedział), czy nie, sprawa Rose Tico okazała się niezwykle delikatną miarą relacji pomiędzy twórcami a fanami. Aktorka Kelly Marie Tran dostała w nowym filmie nieco ponad minutę czasu ekranowego (na 141 minut projekcji), co dziwi zwłaszcza w kontekście wcześniejszych zachwytów reżysera nad jej występem w poprzednim filmie, a także w kontekście dedykowanego plakatu promocyjnego, który jej postać otrzymała razem z główną obsadą.Przypomnijmy również, że drastyczne ograniczenie obecności ekranowej Tran jest puentą miesięcy rasistowskich ataków, które zmusiły aktorkę do skasowania wszystkich postów oraz konta na Instagramie.A Wy jak myślicie, czy Rose Tico została potraktowana sprawiedliwie? A może powinna, obok Obi-Wana Kenobiego, Mandalorianina oraz Cassiana Andora, powinna dostać dedykowany serial?