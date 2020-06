BIULETYN: Lionsgate przejmuje psi projekt Wahlberga i Kormákura

"Arthur the King", inspirowany faktami film z Markiem Wahlbergiem , zmienia studio. Zamiast dla Paramount Players obraz powstanie dla Lionsgate'u. Będzie to historia Mikaela Lindnorda - szwedzkiego miłośnika sportów ekstremalnych, który w 2014 roku w trakcie wyprawy do Ekwadoru spotkał dzikiego psa. Wkrótce czworonóg stał się jego najlepszym przyjacielem. Razem wyruszyli w liczący 400 mil wyścig po dżungli. Po zakończeniu przygody Lindnord postanowił adoptować zwierzę i zabrać je ze sobą do Szwecji. Za kamerą stanie Baltasar Kormákur . [za: Deadline]"Jodie", spin-off kultowego serialu animowanego " Daria ", znalazł już nowy dom. Nie jest nim MTV, gdzie prezentowano przed laty oryginał, lecz Comedy Central. Serial opowie o wkraczaniu Jodie Landon w dorosłe życie po ukończeniu studiów. [za: The Hollywood Reporter] Melanie Liburd dołączyła do obsady filmu " Man From Toronto ". Będzie to komedia sensacyjna o najniebezpieczniejszym zabójcy świata, na drodze którego za sprawą Airbnb staje przypadkowo pewien nowojorski nieudacznik. Mężczyźni muszą połączyć siły, aby stawić czoła zastępowi przeciwników. [za: Variety]HBO zamawia drugi sezon serialu " Betty ". [za: The Hollywood Reporter] Joshua Caldwell zamierza wyreżyserować "She Died Famous". Będzie to ekranizacja powieści Kyle'a Ritnika pod tym samym tytułem. Miks " Narodzin gwiazdy " i " Zaginionej dziewczyny " jest historią śmierci ikony popkultury, jej prawdopodobnego zabójcy i pisarza, który na jej zlecenie miał napisać jej szokując biografię. [za: Deadline]Stacja Nickelodeon zakupiła prawa do komiksu "Phoebe And Her Unicorn". Jest to historia 9-latki, która uratowała jednorożca w zamian za co otrzymała jedno życzenie. Rezolutna dziewczynka życzyła sobie, żeby jednorożec został jej przyjacielem. [za: Deadline] Nahnatchka Khan wyreżyseruje i wyprodukuje dla platformy Netflix "Dial A for Aunties". Będzie to ekranizacja książki pod tym samym tytułem. Jest to historia fotografki pracującej przy ślubie ważnego klienta. W tym samym czasie musi ukryć ciało nieudanej randki w ciemno, w czym pomogą jej ciotki oraz matka. [za; The Hollywood Reporter] Pharrell Williams prowadzą rozmowy z platformą Netflix na temat realizacji musicalu o Juneteenth, święcie obchodzonym w Teksasie i pozostałych stanach upamiętniającym proklamację generała wojsk Unii Gordona Grangera z dnia 19 czerwca 1865 roku, która czyniła wszystkich niewolników w Teksasie ludźmi wolnymi. Projekt jest na razie na bardzo wczesnym etapie. [za: Deadline]Nagrody Critics' Choice również zmieniają termin ceremonii. Gala odbędzie się 7 marca. O statuetki będą mogły walczyć tytuły z całego 2020 roku ze stycznia i lutego 2021 roku. [za: The Hollywood Reporter] Stephen Fry użyczy głosu głównemu bohaterowi poklatkowej animacji "The Inventor". W angielskiej obsadzie jest również Daisy Ridley . Bohaterem filmu będzie Leonardo Da Vinci, który opuszcza Włochy i przenosi się na dwór króla Francji, gdzie może do woli eksperymentować. Tam spotyka księżniczkę, która szuka odpowiedzi na pytanie o to, jaki jest sens życia. [za: Deadline]Popularny w Ameryce cykl książek dla dzieci "Animorphs" doczeka się kinowej ekranizacji. Jest to historia piątki nastolatków, którzy posiadają zdolność morfowania w każde zwierzę, jakie dotkną. Moc ta służy im do walki z kosmitami próbującymi po kryjomu przejąć kontrolę nad Ziemią. [za: The Hollywood Reporter]