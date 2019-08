BIULETYN: Nowy plakat "American Horror Story: 1984"

Do sieci trafił nowy plakat serialu. [za: Bloody Disgusting] Juan Riedinger dołączył do obsady czwartego sezonu. Będzie głównym antagonistą. [za: Deadline] Ben Wheatley szykuje satyrę na temat obecnej sytuacji w Wielkiej Brytanii zmagającej się z problemem Brexitu. Projekt nosi tytułi będzie serialem stacji Channel 4. Jego akcja rozgrywać się będzie w sennym angielskim miasteczku. Niedaleko domu spokojnej starości rozbija się wojskowy konwój. Dochodzi do wycieku toksycznej substancji, która wzbudzi w staruszkach głód surowego ludzkiego mięsa. [za: The Hollywood Reporter] Siena Agudong zagrają główne role w filmie stacji Disney Channel. Będzie to ekranizacja popularnego cyklu powieści młodzieżowych. Jego bohaterką jest Nory Boxwood Horace, najmłodsze dziecko rodziny czarodziejów. Kiedy po raz kolejny jej zaklęcie nie działa prawidłowo, zostaje relegowana do "specjalnej" klasy. Tam poznaje podobne jej osoby i zaczyna kwestionować prawa dotyczące magii, które dotąd uważała za oczywiste. [za: Deadline] Danny Strong dołączył do obsady serialu National Geographic. Będzie to ekranizacja książki Toma Wolfe'a, która doczekała się już wersji filmowej w 1983 roku pod tytułem. Serial opowie o kulisach kosmicznego wyścigu między ZSRR i USA po zakończeniu II wojny światowej oraz o Programie Merkury. [za: The Hollywood Reporter] Natassia Malthe zagra jedną z głównych ról w filmie. Jest to historia mężczyzny, który nigdy nie może przypomnieć sobie, kim jest, gdzie był i co zrobił. Aby przetrwać, musi koncentrować się na przyszłości, na byciu zwyczajnym facetem. Ale duchy z jego przeszłości nie dadzą się wymazać. Gdziekolwiek jest, cokolwiek robi, duchy obserwują go i wyczekują okazji, by dokonać swojej zemsty... [za: The Hollywood Reporter] Aml Ameen dołączył do obsady filmu. Akcja filmu osadzona została w latach 60. i opowiadać będzie o kobiecie, która z pomocą pewnego kongresmana zmieni losy wszystkich kobiet w Ameryce, które do tej pory musiały godzić się z męską dominacją w życiu społecznym i zawodowym. [za: Deadline]Netflix szykuje serial o małżeńskich zdradach. Projekt nosi tytułi będzie ekranizacją książki "44 Chapters About 4 Men". Pierwszy sezon będzie się składał z ośmiu odcinków. [za: The Hollywood Reporter] Brian Oliver wyprodukuje komedię. Będzie to historia rozwódki, która wybiera się na obóz specjalizujący się w "romansowym odwyku". Pracownikami ośrodka są sami przystojniacy, którzy chętnie służą pomocom obozującym kobietom. [za: Variety]