Najlepsze seriale o nastolatkach. Top 10 tytułów, które warto obejrzeć

Netflix zupełnie zasadnie kieruje część swoich premier właśnie do widzów z młodszych pokoleń. W końcu to nastolatki najchętniej pochłaniają kolejne sezony produkcji, a co najważniejsze, po zakończeniu seansu chcą oglądać dalej. Serial " Atypowy " zderza nastoletniość z problemami szarej rzeczywistości, przebijającej się tu w osobie Sama, głównego bohatera mającego objawy wskazujące na zaburzenia ze spektrum autyzmu. To pełna miłości historia o próbie dopasowania się i życia pomimo czasami aż nadto przygniatających problemów w szkole czy każdym innym środowisku. Ostatecznie " Atypowy " mądrze opowiada o szacunku do drugiego człowieka w obliczu najbardziej niezrozumiałego okresu życia - gdy nie jest już dzieckiem, a jeszcze daleko do miana dorosłego.