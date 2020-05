"American Horror Story" dostanie swój spin-off

Jeśli po dziewięciu sezonach " American Horror Story " wciąż nie macie dosyć, Ryan Murphy ma dla Was dobrą wiadomość. Producent szykuje spin-off popularnego serialu. Murphy ujawnił wiadomość za pośrednictwem Instagrama. Showrunner opublikował screen z wideokonferencji, w jakiej wzięły udział gwiazdy serialu. Oprócz "wspominania dobrych czasów" twórcy omawiali też nowy projekt. "American Horror Stories" ma być serialem-antologią, w którym każdy odcinek będzie opowiadał osobną, zamkniętą historię.Chwilowo nie jest jasne, czy projekt powstaje dla FX (stacji, dla której zrealizowano " American Horror Story ") czy dla platformy Netflix, z którą Murphy podpisał jakiś czas temu umowę. W jej ramach producent przygotował m.in. serial " Hollywood ", który miał niedawno premierę w serwisie streamingowym.Oczywiście plany dotyczące "American Horror Stories" nie oznaczają wcale końca serialu-matki. Jeszcze w styczniu stacja FX podjęła decyzję o przedłużeniu go aż do trzynastego sezonu. Seria dziesiąta miała zadebiutować w październiku, ale jej premiera prawdopodobnie opóźni się ze względu na koronawirusa.