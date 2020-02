Brendan Gleeson w "Makbecie" Joela Coena

Getty Images © Dia Dipasupil



W przyszłym miesiącu ruszają zdjęcia do reżyserowanej przez Joela Coena nowej adaptacji Williama Szekspira . Do obsady filmu dołączyli właśnie Brendan Gleeson Gleeson zagra króla Dunkana, Melling wcieli się w jego syna Malkolma, zaś Hawkins będzie Makdufem. Rola Inesona nie została na razie ujawniona.W postacie Makbeta i Lady Makbet wcielą się Denzel Washington Frances McDormand . Realizację filmu sfinansuje studio A24.Tragedia Szekspira była już wielokrotnie ekranizowana m.in. przez Orsona Wellesa Romana Polańskiego , a ostatnio przez Justina Kurzela to ponadczasowa opowieść o żądzy władzy, zdradzie, pasji i szaleństwie. Wiedźmy przepowiadają wracającemu z wojennej wyprawy tytułowemu bohaterowi świetlaną przyszłość. Budzące się w Makbecie ambicje i żądzę władzy podsyca jego żona. Prorocze słowa czarownic spełnią się, ale droga na tron spłynie krwią, a korona na skroniach okupiona zostanie szaleństwem.