BUDDA DZIECIAK '98 już w Wypożyczalni Playera!

Zobacz zwiastun filmu "Budda. Dzieciak '98"

Emocjonująca i wypełniona motoryzacją przejażdżka przez życiowe trudności, osiągnięcia i działalność jednego z najpopularniejszych polskich influencerów: Kamila Labuddy znanego w Internecie jako " BUDDA ”. To film o tym, jak skutecznie tworzyć kontent w sieci, jak zarabiać w social mediach oraz jakie kwoty kryją się w tej branży. Budda ujawni w nim nieznane dotąd kulisy swojej działalności. Opowie o blaskach i cieniach swojej aktywności. Zdradzi, jakich błędów nie popełniać i czego unikać.Jeżeli znasz BUDDĘ – przeżyj jego historię na ekranie i zobacz to, czego nie ma na YouTubie. Przekonaj się, jak wyglądatwórców internetowych, jakimi prawami rządzi się ta branża oraz jakie daje możliwości. Jeżeli nie znasz – koniecznie poznaj ogólnopolski fenomen zwykłego chłopaka, który wraz ze swoimi fanami, dokonał rzeczy absolutnie niezwykłych!Każde z jego kont na Instagramie i YouTubie śledzi ponad 2 miliony osób. Zabawa lifestylem oraz motoryzacją w bardzo szerokim spektrum doprowadziła do nagrań w dziesiątkach krajów, w różnych zakątkach świata. Ekipa najlepszych ujęć szukała m. in. w Czarnobylu, a także w Stanach Zjednoczonych, Rumunii czy Bośni i Hercegowinie. To niezwykle inspirująca, uniwersalna opowieść o sile charakteru, determinacji w spełnianiu marzeń, ale i ogromnym potencjale branży YouTube oraz możliwościach, które są w niej ukryte.Film w reżyserii Krystiana Kuczkowskiego zobaczyło w kinach już ponad 600 000 widzów. Jednym z koproducentów jest firma Platige Image, a dystrybutorem Kino Świat."Wypożyczalnia Playera” to bogata oferta składająca się z ponad 1400 filmów. Znajdują się w niej tytuły, często kilka tygodni po swojej kinowej premierze oraz pozycje już znane i lubiane od najlepszych dostawców treści, których nie można przegapić. Wśród ostatnich hitów w ofercie znaleźć można produkcje " W głowie się nie mieści ", " Strefę interesów ", " Back to Black: Historię Amy Winehouse ", " Psi Patrol: Wielki Film ", " Horyzont: Rozdział 1 " oraz najnowszy przebój z biblioteki Warner Bros. Discovery " Twisters ".Film dokumentalny " Budda. Dzieciak ‘98 ” już w „Wypożyczalni Playera”!