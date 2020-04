Bałwanek Olaf na trudne czasy

Chociaż produkcja filmów fabularnych została wstrzymana, Disney Animation ma pełne ręce roboty -to pierwsza z cotygodniowych krótkometrażówek, które umilą czas pozostającym w domach dzieciakom.Tytułowy Olaf to oczywiście bałwanek z- pracując zdalnie, głosu ponownie użyczył mu aktor Josh Gad . Z kolei reżyserem całości jest animator postaci Olafa, Hyrum Osmond Jennifer Lee , szefowa studia, zapowiada, że to nie koniec nowych filmików. Będzie można je oglądać na mediach społecznościowych Disney Animation oraz zaangażowanych w produkcje twórców.