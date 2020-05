Disney szykuje aktorski film o Królowej Śniegu?

Jak donosi portal The DisInsider, w Walt Disney Studios rozwijany jest projekt aktorskiej ekranizacji "Królowej Śniegu" Hansa Christiana Andersena Film jest na bardzo wczesnym etapie, więc chwilowo nie wiadomo wiele na temat fabuły czy kierunku artystycznego. Nie jest więc jasne, czy twórcy zamierzają trzymać się literackiego pierwowzoru czy jedynie wykorzystać baśń Andersena jako punkt wyjścia.Przypomnijmy, że tak właśnie było w przypadku animowanej " Krainy Lodu ": film miał być początkowo ekranizacją "Królowej Lodu", ale historia rozwinęła się w innym kierunku. Czy istnieje szansa, że film "The Snow Queen" będzie fabularnie powiązany z popularną serią o przygodach Elsy, Anny i bałwanka Olafa? Nie wiadomo.Producentką filmu jest Kristin Burr , która ma na koncie m.in. " Krzysiu, gdzie jesteś? ". Na obecnym etapie nie znamy nazwisk potencjalnych twórców filmu: scenarzystów, reżyserów czy gwiazd.Wiadomo jednak, że film planowany jest jako produkcja kinowa. Nie będzie to więc jeden z tytułów przeznaczonych ekskluzywnie dla platformy Disney+ (jak np. nowa wersja " Zakochanego kundla ").