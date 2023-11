"Kraina lodu": trzecia część jeszcze nie trafiła do kin, a Disney szykuje już czwartą

Prezes Disneya zapowiada "Krainę lodu 4"

"Kraina lodu": megahit Disneya

Zwiastun filmu "Kraina lodu"

W dzisiejszym odcinku programu śniadaniowego "Good Morning America" znalazł się wywiad z prezesem Disneya, Bobem Igerem. W jego trakcie z ust szefa koncernu padła zaskakująca deklaracja:inspirowana jest klasyczną baśnią Hansa Christiana Andersena pt. "Królowa śniegu". Bohaterkami cyklu są dwie siostry: Elsa i Anna. Pierwsza z nich ma niezwykły dar - może władać lodem. Jednak po wypadku, do którego doszło, kiedy dziewczynki były jeszcze małe, ich rodzice - król i królowa Arendelle - postanawiają dla bezpieczeństwa trzymać starszą córkę z dala od poddanych. Po ich tragicznej śmierci Elsa jako następczyni tronu zostaje koronowana na królową Arendelle. Wydarzenie to jest pierwszym od lat kontaktem sióstr ze światem zewnętrznym. Jak się można spodziewać, zestresowana Elsa nie daje rady zapanować nad swoim darem i zmuszona jest do ucieczki z królestwa. Jednocześnie jej magiczna moc sprowadziła na całą krainę wyjątkowo mroźną zimę. Anna wyrusza śladem starszej siostry, a w poszukiwaniach towarzyszą jej dostawca lodu Kristoff, jego renifer Sven oraz bałwanek Olaf.Pierwszatrafiła do kin w 2013 roku. Film okazał się gigantycznym przebojem, zarabiając 1,28 mld dolarów. Ponadto zdobył dwa Oscary: dla najlepszej pełnometrażowej animacji oraz za piosenkę Sequel zadebiutował na ekranach w 2019 roku, przynosząc producentom 1,45 mld dolarów. Sukces filmów sprawił, że "w szybkim tempie stała się jedną z bardziej dochodowych franczyz w show-biznesie. W jej skład wchodzą m.in. parki rozrywki, gry wideo, sceniczny musical oraz niezliczona ilość zabawek i gadżetów. Wartość marki wyceniana jest na 14 mld dolarów!