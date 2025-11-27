Barry Keoghan i Christopher Abbott w filmie "Bez przebaczenia" od jutra w kinach

Już jutro w wybranych kinach w całej Polsce będzie można obejrzeć "Bez przebaczenia". To nagrodzony na British Independent Film Award za debiut reżyserski film Chrisa Andrewsa, w którym główne role zagrali Barry Keoghan i Christopher Abbott.
Dwaj farmerzy w irlandzkiej wiosce stają w obliczu konfliktu, który wystawia na próbę ich lojalność, przeszłość i przyszłość rodzin, gdzie każda decyzja może kosztować ich wszystko.
W sercu malowniczej, irlandzkiej wioski, dwaj farmerzy – Michael (Christopher Abbott
) i jego sąsiad (Barry Keoghan
) – zostają uwikłani w konflikt, którego stawką jest nie tylko ziemia, ale i przyszłość ich rodzin. Michael, zmuszony stawić czoła cieniom przeszłości i lojalności wobec ojca, musi podjąć decyzje, które mogą zniszczyć wszystko, w co wierzy. To historia o starciu tradycji z rzeczywistością, gdzie każda decyzja ma swoją cenę, a granica między przyjacielem a wrogiem jest cienka jak nóż.
Zwiastun filmu "Bez przebaczenia"
