Netflix nie wytrzymał. Miliony fanów rzuciło się oglądać "Stranger Things 5"

Wczoraj wieczorem czasu Los Angeles (w Polsce był już czwartek, 2:00 w nocy) swoją premierę miały pierwsze cztery odcinki nowego, ostatniego sezonu serialu "Stranger Things". Zainteresowanie przerosło możliwości platformy Netflix.

Fani w panice, bo nie mogli spokojnie obejrzeć "Stranger Things"



Netflix spodziewał się tłumów użytkowników. Ross Duffer zapowiadał nawet, że platforma zwiększyła o 30% przepustowość łączy, by wszystko z premierą poszło dobrze. 

Nie poszło.

Gdy tylko wybiła godzina premiery pierwszych odcinków piątego sezonu "Stranger Things", część użytkowników nie była w stanie ich obejrzeć. W mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się posty spanikowanych, rozzłoszczonych fanów serialu:




Na szczęście Netflix bardzo szybko uporał się z natłokiem zainteresowanych obejrzeniem piątego sezonu "Stranger Things" i wkrótce problemy z brakiem dostępu zniknął i fani mogli spokojnie pochłaniać wszystkie fabularne niespodzianki, jakie bracia Duffer dla nich przygotowali.

W ostatnim sezonie "Stranger Things" bohaterowie staną oko w oko z jednym z najbardziej znanych i potężnych złoczyńców świata Dungeons & Dragons Vecną. Bój skomplikuje obecność wojska, które przejmie kontrolę nad miastem zarządzając jego kwarantannę...

Zwiastun 5. sezonu serialu "Stranger Things"




