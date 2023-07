Berlinale w kryzysie! Mniej filmów i sekcji

Co znika z festiwalu w Berlinie?

Zwiastun filmu "Adamant", zdobywcy Złotego Niedźwiedzia w 2023 roku

Organizatorzy Berlinale ogłosili pakiet zmian, który wynika z faktu, że budżet imprezy nie zwiększył się, a koszty poszły drastycznie w górę. W związku z tymNie będzie już oddzielnej sekcji Perspektive Deutsches Kino. Była to sekcja poświęcana promocji nowych talentów w niemieckiej kinematografii. Skasowano również Berlinale Series - sekcję poświęconej serialom. Te jednak całkowicie nie znikną. Wybrane serialowe tytuł będą prezentowane w ramach Berlinale Special Gala.Złą wiadomością dla fanów X Muzy jest również fakt, że będą mieli mniej tytułów do wyboru.Powodem cięć jest zmniejszona dotacja z Ministerstwa Kultury, a raczej powrót do normalnego budżetu (w 2022 roku ministerstwo przyznało Berlinale dodatkowe 2.4 mln euro i utrzymało tę premię w 2023 roku). Dodatkowo wygasły niektóre umowy sponsorskie. Siłą Berlinale pozostaje frekwencja. W tym roku sprzedano 320 tysięcy biletów, co czyni z festiwalu jedną z największych imprez filmowych świata.