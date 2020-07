Bill i Ted uratują świat na VOD. Zobaczcie nowy zwiastun

Podczas gdy większość wytwórni w panice wycofuje swoje premiery kinowe, Orion Pictures wzruszyło ramionami i postanowiło przystosować się do nowych warunków. Ich najbardziej wyczekiwana premiera - " Bill & Ted Face The Music " - nie została anulowana. Obraz w USA będzie można obejrzeć już 1 września na płatnych serwisach VOD oraz w wybranych kinach, które pozostają otwarte (czyli zapewne w kinach samochodowych).Informacji, którą na swoim Twitterze opublikował filmowy Bill Alex Winter , towarzyszy nowy zwiastun. Wy możecie go obejrzeć poniżej:Tym razem tytułowi bohaterowie będą zmagać się z dojrzałością i rodzinnymi obowiązkami. Panowie napisali już tysiące piosenek, ale ani jednej dobrej, nie mówiąc już o najlepszej piosence wszech czasów. Kiedy faktura czasu zaczyna się kruszyć, przybysz z przyszłości ostrzega naszych bohaterów, że tylko ich piosenka może ocalić świat. W poszukiwaniu inspiracji Bill i Ted wyruszają w podróż w czasie, by znaleźć song, który przywróci harmonię wszechświata. Przy pomocy swoich córek, kilku historycznych postaci oraz sympatycznych legend muzyki odnajdą dużo więcej niż tylko piosenkę.