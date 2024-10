Piekło rozleje się na talerzach. Nietypowa akcja "Diablo IV"

Dodatek " Diablo IV: Vessel of Hatred " zadebiutował 8 października 2024 roku, kontynuując wydarzenia z głównej kampanii gry. Spotkał się on z mieszanym odbiorem graczy na Steamie, ale krytycy byli bardziej przychylni, wystawiając mu oceny, które dały średnią 84/100. W dodatku pojawiła się nowa klasa postaci – Spirytysta (Spiritborn), która łączy siły z duchami natury, posługując się m.in. bronią jedno- i dwuręczną oraz kontrolując zwierzęce duchy. Gracze mają również możliwość eksploracji nowych, rozległych terenów, takich jak dżungle Nahantu oraz niebezpieczne zakamarki Mrocznej Cytadeli, co wzbogaca rozgrywkę o nowe wyzwania i aktywności PvE.W zestawie wyprodukowanym we współpracy z Dzikim Billem znajdują się:to najłagodniejsza propozycja, wyróżniająca się świeżym, pikantnym smakiem papryczek Jalapeno i kminu rzymskiego.bazuje na śliwkach, jagodach, miodzie i papryczkach Habanero, oferując połączenie owocowego aromatu z zaskakującą ostrością.to najostrzejszy wariant, w którym papryczka Trinidad Moruga Scorpion łączy się z przecierem pomidorowym, dostarczając prawdziwego ognia rodem z Piekieł.Zestawy te będą limitowane, a jeden z nich będzie można wygrać u nas na stronie! Śledźcie naszą stronę oraz social media, aby dowiedzieć się więcej o konkursie.Sosy Dziki Bill to marka stworzona przez pasjonatów ostrej kuchni, oferująca wyjątkowe produkty dopasowane do polskich gustów. Zrodzona z miłości do ostrych smaków, marka od 2014 roku zmienia oblicze polskiej kuchni, udowadniając, że lokalne sosy mogą konkurować z zagranicznymi alternatywami.